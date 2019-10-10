Son Dakika Haberleri: Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi
Son Dakika Güncel Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi

Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi

27 dakika önce

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir çiftlik evinde, 1 ton nargile tütünü ele geçirildi.

Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir çiftlik evinde, 1 ton nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde kaçak nargile tütünü imal edildiği ihbarı üzerine hareke geçti. Çitlik evine mahkeme kararıyla baskın yapan ekipler, 1 ton kaçak nargile tütünü, 3 hashas terazi, mikser hamur yoğurma makinası, elektronik ambalaj makinası, 2 pişirme kazanı, büyük ocak, 210 şişe ve paket halinde değişik ebatlarda gıda renklendirici ve aroma, değişik markalarda 5 bin ambalaj paketi, Arapça yazılı 300 hologram, çok sayıda etiket ve boş bidonlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Tepebaşı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı
Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA tepkisi: Terörist sözcüleri rahatsız oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:25:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]