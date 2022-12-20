ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRIDA, GENÇ KIZA 'BALTALI İŞKENCE' YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRIDA, GENÇ KIZA 'BALTALI İŞKENCE' YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

20.12.2022 11:02

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka...

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çete ile ilgili 9 şüphelinin tutuklandığı olayda, aranan 4 şüpheliden Rabia Dilruba Candaş da yakalanıp, tutuklandı. Candaş'ın G.A.'ya 'baltalı işkence' yaptığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu. Harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağladığı, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi. Çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında polis, tespit edilen diğer şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da olduğu 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerden Rabia Dilruba Candaş, C.E.G., M.B. ve F.Ç.?nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 mermi, 17.2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

SIRTINDAKİ EJDERHA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Operasyonun ardından işkence gören bazı iş yeri sahiplerinin, iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı tespit edildi. Bugüne kadar işkence gören 4'ü kadın, 14 kişinin korkudan polise ihbarda bulunamadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, kaçırdıkları kadınlara işkence ve cinsel saldırının yanı sıra zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin darp izlerinin görüntüleri ve işkence videolarıyla diğer kadınları da tehdit ettiği belirlendi. G.A.'nın ise çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis ettiği ifade edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ DAHA YAKALANDI

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, firari şüphelilerden Rabia Dilruba Candaş'ın, A.Ç.'ye ait evde saklandığını belirledi. Ekipler, dün adrese operasyon düzenledi. Evde göçmen kaçakçılığı, resmi evrakta sahtecilik olmak üzere toplam 16 suç kaydı bulunan F.E. operasyon sırasında balkondan atlayıp, kaçmak isterken, 4'üncü kattan zemine düştü. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.E.'nin belinde kırık oluştuğu tespit edildi. F.E. hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Rabia Dilruba Candaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan A.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BALTALI, HORTUMLU İŞKENCE

Polise şikayetçi olan G.A.'ya Rabia Dilruba Candaş'ın baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera Fatih Emrah ERDOĞAN BALIKESİR, (DHA)-

Kaynak: DHA
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Balıkesir, Çiftlik, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRIDA, GENÇ KIZA 'BALTALI İŞKENCE' YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRIDA, GENÇ KIZA 'BALTALI İŞKENCE' YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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