Son Dakika Haberleri: Çiftlik evindeki ruhsatsız silahlara tutuklama
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Çiftlik evindeki ruhsatsız silahlara tutuklama

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil hırsızlığı için operasyon düzenlenen çiftlik evinde 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çiftlik evindeki ruhsatsız silahlara tutuklama, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil hırsızlığı için operasyon düzenlenen çiftlik evinde 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin Milas'ın Dörttepe Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine cumartesi günü belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mermi ve fişek ile 6 telsiz ele geçirdi. Evdeki S.D. ve Ü.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.E. ise serbest bırakıldı.


Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:38 Kaynak: DHA
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