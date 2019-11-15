Çiftlik evindeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı ve Yeniköy arasında bulunan çiftlik evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.

Gelibolu'da, Ocaklı ile Yeniköy arasında yer alan çiftlik evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören Vedat Er, annesiyle birlikte kaldığı evden hemen çıktı. İhbar üzerine, olay yerine Gelibolu Belediyesi'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu evin yanındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlik evi ile 2 araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.