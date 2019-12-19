Çiftlik evindeki yangında 30 tavuk telef olmaktan kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftlik evindeki yangında 30 tavuk telef olmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Çiftlik evindeki yangında 30 tavuk telef olmaktan kurtarıldı

6 saat önce

BURSA'da bir çiftlik evinde meydana gelen yangında kümeste bulunan 30 tavuk itfaiye ekiplerince telef olmaktan son anda kurtarıldı.

BURSA'da bir çiftlik evinde meydana gelen yangında kümeste bulunan 30 tavuk itfaiye ekiplerince telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki çiftlik evinde meydana geldi. Gece saatlerinde çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan kümese de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, alevlerin sardığı kümeste tavukların olduğunu tespit etti. Kümeste bulunan tavukları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler 30 tavuğu alevlerin arasında telef olmaktan son anda kurtardı.

Ekipler yangını 1 saatlik çalışması sonucu söndürürken, çiftlik evinde kimsenin bulun bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Çiftlik evindeki yangında 30 tavuk telef olmaktan kurtarıldı

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:55 Kaynak: DHA
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