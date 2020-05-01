Çiftlik evine kumar baskını - Son Dakika

Kumar oynamak için kullanılan oyun kağıtlarına ve masada bulunan paralara el konulurken, şahıslara idari yaptırım uygulandı. - MUĞLA

Milas'ın Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde yer alan bir çiftlik evinde kumar oynandığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde ihbar alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Milas 'ta bulunan bir çiftlik evinde kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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