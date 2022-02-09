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Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi - Son Dakika

Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi

09.02.2022 16:24
Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ruhsatsız silah satan şahsın çiftlik evine baskın düzenleyen jandarma 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ruhsatsız silah satan şahsın çiftlik evine baskın düzenleyen jandarma 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., isimli şahsın ruhsatsız silah sattığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şahsın çiftlik evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Ruhsatsız Silah, Karahisar, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi - Son Dakika
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