Çiftlik Evini Sanat Evine Dönüştürdü

Uşak'ın Kaşbelen köyünde yaşayan 62 yaşındaki İsmail Karadedeli isimli çiftçi, kendine ait çiftliğini adeta sanat merkezine dönüştürdü.

Uşak'ın Kaşbelen köyünde yaşayan 62 yaşındaki İsmail Karadedeli isimli çiftçi, kendine ait çiftliğini adeta sanat merkezine dönüştürdü. Ağaçların köklerini hayvan başlarına, dallarını değişik figürlü bastonlara dönüştüren, aynı zamanda kabak kemane yapan Karadedeli, bununla yetinmeyip türkü sözü yazıyor, besteliyor ve seslendiriyor.



62 yaşındaki İsmail Karadedeli, Kaşbelen köyü Mendebağları mevkiinde bulunan çiftliğinde tam anlamıyla sanat üretiyor. Karadedeli, babasının da taştan heykeller yaptığını ve ondan esinlenerek böyle bir hobiyle uğraştığını söyledi. Karadedeli, babasının heykelleri yaparken sadece bir çekiç ve keski kullandığını kaydetti. Kendisinin de babasının izinden yürüdüğünü ifade eden Karadedeli, kendisinin ise sadece bir demir testere ve bir bıçak kullandığını dile getirdi.



Bir ağaç kökünden hayvan figürünü nasıl çıkardığını uygulamalı olarak gösteren Karadedeli, yaptığı heykellerde ağaç kökü kullandığını ve yaptığı bu ağaç heykelleri de genelde arkadaşlarına hediye ettiğini söyledi. Bununla yetinmeyen Karadedeli, çeşitli ebatlarda ve şekillerde el emeği göz nuru bastonlar da yapıyor. Karadedeli, "Bastonları yapıyoruz, resimli olanları oluyor, olmayanları var bunları yaşlılarımıza, ebelerimize hediye ediyoruz" dedi.



30 yıldır kabak kemane yapıyor



Yaklaşık 30 yıldır kabak kemane çalan Karadedeli ilk kemaneyi ağabeyi ile beraber yaptıklarını, ondan sonra da kendisinin bu enstrümanı yapmaya devam ettiğini belirtti. Kemane yapımında kullandıkları kabakları da kendisinin yetiştirdiğini vurgulayan Karadedeli, kemaneyle tanışmasını ise şöyle anlattı:



"Bunu ben 30 yıldır çalıyorum ama babam rahmetli bana tenekeden bir tane yapmıştı, ilk kemanem oydu. Onda öğrendim ancak 3 tellisinden fazlasını çalamıyorum ama yine de elimden geleni yapıyorum."



Kendi yazdığı ve bestelediği 'Çeşme Başında Durdum' adlı eseri çalan ve okuyan Karadedeli, eserin TRT repertuarına girdiğini söyledi. - UŞAK

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