MANİSA'da çiftlik evinin garaj kısmında, salça şişeleri kaynatılırken çıkan ve itfaiyenin söndürdüğü yangın, yaklaşık 200 bin TL'lik zarara neden oldu.

Kula ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde yaşayan Şerif Çakır'ın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Garajın yanındaki ocakta salça yapımında kullanılan cam şişelerin kaynatılması anında, çatının yüksek ısıdan tutuşarak yandığı belirtildi. Mazot bidonlarının yangını büyüttüğü garajdaki traktör de yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle yaklaşık olarak 200 bin TL'lik zarar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.