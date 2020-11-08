Çiftlik gibi okul - Son Dakika

Çiftlik gibi okul

08.11.2020 12:14
Çiftlik gibi okul, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde 200'ü aşkın hayvan bulunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde 200'ü aşkın hayvan bulunuyor. Öğrenciler teneffüslerde hem hayvanları severek vakit geçiriyor, hem de evlerindeki israf olacak yemekleri okula getirerek hayvanları besliyor.

İslahiye Cemil Meriç Kız Meslek Lisesi'nde okuyan öğrenciler ile ailelerinin gıdaları israf etmesini önlemek, yatılı okulda kalan öğrencilerin doğal beslenmesini sağlamak ve gençlere hayvan sevgini aşılamak gibi amaçlarla başlatılan proje kapsamında, okul bahçesinde hayvan yetiştirilmeye başlandı. Cins tavuklardan, tavşan, ördek ve köpeğe kadar yaklaşık 200'ü aşkın hayvan için barınak kurularak, yetiştirilmeye başlandı. Hayvanlardan elde edilen ürünler ise yatılı olan lisenin yemekhanesinde kahvaltı ve yemeklerde değerlendiriliyor. Derslerde hayvan sevgisini gören öğrenciler ise teneffüste bu hayvanlarla vakit geçirerek, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Okuldaki öğretmen, öğrenci, idareci ve çalışanlar da evlerinden getirdiği atık yemekler de hayvanlara verilerek israf da önleniyor.

Proje ile ilgili bilgi veren tarih öğretmeni Sami Çolak, "Öğrencilerimiz elleriyle besledikleri hayvanları hem tanıma hem de sevme fırsatı buluyor. Köyde yaşayarak her gün katkısız doğal gıdalar tüketen insanlardan yola çıkarak, bu projeyi başlattı. Artık insanlarımız kendi üretmeyi unutmuş, bir yumurtanın bile fabrikadan çıktığını düşündüklerini sanıyorum. Amacımız öğrencilerimize bir şeyler üretmeye yönlendirmek, hayvan sevgisi aşılamaktı. Eminiz hayvan sevmeyen insan da sevmez" dedi.

İsraf da önleniyor

Okulun bahçesinde yetiştirilen hayvan türleri hakkında da bilgi veren Çolak, "İspenç tavuğu, İran tavuğu, Hint tavuğu, Denizli tavuğu, hindi, bıldırcın, tavşan, ördek, güvercin, köpek, tavus kuşu, keklik gibi çok değişik türde hayvan besliyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sabah okula gelirken akşamdan kalan yemeklerini hayvanlara getirip veriyoruz. Böylece ekmek israfının da önüne geçmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Çolak, bundan sonraki hedefin ise hayvan türleri arasında keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvanları katmak olduklarını da kaydetti.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda hayvan barındırılmasına yönelik çağrısını da hatırlatan Çolak, okul idarecilerine Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine destekleri nedeniyle teşekkür etti. - GAZİANTEP

Çiftlik gibi okul
Çiftlik gibi okul
Çiftlik gibi okul
Çiftlik gibi okul
Çiftlik gibi okul
Çiftlik gibi okul

Meslek Lisesi, Cemil Meriç, Okul, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftlik gibi okul - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 12:25:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftlik gibi okul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei