ÇİFTLİK HAYALİ DEVLET DESTEĞİYLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU---- - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle çiftlik hayalini gerçekleştiren ev hanımı Hatice Zoplan (37), kendi işinin patronu oldu. 6 damızlık düve ile başladığı besilikte 70 büyükbaş hayvana ulaşan genç kadın, kendi ayakları üzerinde durmanın yanı sıra ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Turgutlu'nun kırsal Sarıbey Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Zoplan, çiftçi eşi Enver Zoplan'ın (45) aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'nden haberdar oldu. Eşinin de desteğiyle Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuran ev kadını Zoplan, hibe olarak 6 damızlık düve aldı. Zoplan, zamanla büyükbaş hayvanlarının sayısını önce 16'ya, daha sonra ise 70'e çıkartarak, çocukluk hayali olan çiftlik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Zoplan, ürettiği sütleri, işletmelere satarak evini geçindiriyor. Ekonomik özgürlüğüne kavuşan Zoplan, ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

'GÜZEL YERLERE GELDİĞİME İNANIYORUM'

İşinden memnuniyet duyan Hatice Zoplan, "Hayvancılıkla uğraşarak, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Çok memnunum. Hayvanlarımın bir bölümünü kurbanlık olarak değerlendiriyor, elde ettiğimiz sütü satarak geçimimizi sağlıyorum. Tüm aile olarak bu işi yapmaya başladık. Çevremdekiler imrenmeye başladı. Çok güzel yere geldiğime inanıyorum" diye konuştu.

Hemcinslerine çağrıda bulunan Zoplan, "Kendine güvenecek, çalışacak ve yaptığın işe inanacaksın. İnanarak ve severek yaptığınız zaman başarı kendiliğinden geliyor. Buna inanıyorum. Herkesin elinde artık telefon var. Bu tür hibeleri internetten araştırarak, kolayca yararlanabilirler. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.