Çiftlik hayatına geçecek
1 saat önce
Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, yakında Safranbolu'da çiftlik hayatına geçeceğini belirtti: "Hayvanlar ve doğayla iç içe bir dünya kurmaya hazırlanıyorum.
Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, yakında Safranbolu'da çiftlik hayatına geçeceğini belirtti: "Hayvanlar ve doğayla iç içe bir dünya kurmaya hazırlanıyorum. Kapım herkese açık olacak."
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:00
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