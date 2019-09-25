Son Dakika Haberleri: Çiftlik hayatına geçecek
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Çiftlik hayatına geçecek

1 saat önce

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, yakında Safranbolu'da çiftlik hayatına geçeceğini belirtti: "Hayvanlar ve doğayla iç içe bir dünya kurmaya hazırlanıyorum.

Çiftlik hayatına geçecek, System.String[]

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, yakında Safranbolu'da çiftlik hayatına geçeceğini belirtti: "Hayvanlar ve doğayla iç içe bir dünya kurmaya hazırlanıyorum. Kapım herkese açık olacak."

Safranbolu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:00 
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