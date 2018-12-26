Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Niğde'nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi.
Niğde
'nin Çiftlik
İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:57 Kaynak: İHA
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