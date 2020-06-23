Çiftlik küle döndü: 5 milyonluk zarar oluştu - Son Dakika

Çiftlik küle döndü: 5 milyonluk zarar oluştu

Niğde'de dün gece büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Niğde'de dün gece büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan saman ve yoncalar kamyonlarla boş araziye taşınarak söndürülüyor. Hanzade büyükbaş hayvan çiftliği sahibi Yaşar Kopan, "Ülke ve il ekonomisine büyük katkı sağlayan çiftliğimizde yaklaşık 5 milyon TL maddi kaybımız var" dedi.

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İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülenen çiftlikte yem deposu tamamen kül olduğu görülüyor.

Dün gece 22.00 sıralarında Altunhisar İlçesi Bayat köyü yolu üzerine bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yonca samanlarının depolandığı alanda yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler depoyu komple etkisi altına aldı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yem deposundaki yemler tamamen kül oldu.

Çiftlik sahibi Yaşar Kopan, "Gece saatlerinde arkadaşlarımız bir sorun olduğunu söylediler. İlçeden de yangın görünüyordu. Ben geldiğimde insan gücüyle, makine gücüyle sönmesi imkansızdı. 3 bin ton yonca ağırlıklı, mısır sapı ve buğday sapı olmak üzere kaba yemimiz tamamen yandı. Kilo bile kurtaramadık. Bütün itfaiye ve belediyeler insan ve makine yardımıyla geldi. Hala devam ediyor. Çok üzücü içimiz yanıyor. 5 bin 500 kapasitesi olan bir hayvan çiftliği, hem süt hm besi hayvancılığı yapıyorum. 11 yıldır böyle bir şey yaşamadık. Burası bir milli servet. Burada 3-4 milyon civarında yem ve çelik depo da 2 milyon civarında zararımız var. Devletimizden de bizlere destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

(Yasin Esen/İHA)

İhlas Haber Ajansı, Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:47 Kaynak: İHA

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