Çiftlik'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
19 dakika önce
Çiftlik'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Çiftlik sahibi ile koyunlarını bırakan celep arasında yaşanan bıçaklı kavgada çiftlik sahibi öldü, celep yaralandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çiftlikte yaşanan bıçaklı kavgada çiftlik sahibi olay yerinde hayatını kaybederken çiftliğe küçük...
Çiftlik
'te bıçaklı kavga
: 1 ölü, 1 yaralı
Çiftlik sahibi ile koyunlarını bırakan celep arasında yaşanan bıçaklı kavgada çiftlik sahibi öldü, celep yaralandı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesindeki bir çiftlikte yaşanan bıçaklı kavgada çiftlik sahibi olay yerinde hayatını kaybederken çiftliğe küçük baş hayvan bıraktığı öğrenilen bir kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Şiphali ve Akbaşlan Mahalleleri arasındaki çamlık alanda bulunan çiftlikte yaşandı. İddiaya göre çiftlik sahibi Özer S.ile çiftliğe küçükbaş hayvan getiren Rahmi A. arasında yer tartışması yüzünden kavga çıktı. Her iki kişi de bıçaklarına davranınca ortalık kan gölüne döndü. Arbede sırasında Rahmi A. yaralanırken çiftlik sahibi Özer S. aldığı bıçak darbeleri sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı Rahmi A. ilk müdahalenin ardından önce İnegöl Devlet Hastanesine oradan da Bursa Devlet Hastanesine gönderildi. Jandarma
ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Özer S.'nin cesedi, Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri ekibinin incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:14 Kaynak: İHA
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