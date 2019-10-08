"Çiftlik Turizmi" ile köy yaşantısı gelecek kuşaklara aktarılacak

Kars'ta, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Murat Kılıçbey'in hazırladığı "Çiftlik Turizmi" projesi ile taş ve ahşap eski binaların bulunduğu köylerin tanıtılması ve turist sayısının artırılması amaçlanıyor.

Murat Kılıçbey ve kentin Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyü sakinleri, yörede nostaljik bir yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi ile ivme kazanan turizme alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce başladığı çalışmalar sonucu pilot seçilen Koşapınar köyündeki 5 eski ahşap ve taş evin onarılıp ziyarete uygun hale getirilmesini sağlayan Kılıçbey, evlerin bahçelerinin de yöreden toplanan 150-200 yıllık tarım aletleriyle donatılmasına vesile oldu.

Böylece köy yaşantısına turistlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen Kılıçbey ve köylüler, aynı zamanda ziyaretçilere köyde kullanılan tarım aletleri ve köye özgü materyallerle köy kültürünün ve geleneklerinin anlatılmasını amaçlıyor.

Yöre turizminde yeni bir konsept olacak proje ile köy yaşantısının da unutulmayıp gelecek kuşaklara ulaştırılması ve köylülere ekonomik kazanç sağlanması öngörülüyor.

Öğretim görevlisi Murat Kılıçbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde köylerin sadece tarım ve hayvancılıkla gündeme gelmesinin önüne geçileceğini, "turizm" denilince akla köylerin de geleceğini aktardı.

Köyleri ziyaret eden turistler zamanda yolculuk yapacak"

Pilot köy Koşapınar'da yapılanların çevredeki köylülere de örnek olduğunu belirten Kılıçbey, "Şimdiden birçok köyde bahçeler asırlık tarım aletleriyle donatılmaya başlandı. Artık sıra köylülerin yaşantılarını anlatmak için turistlere bu köyleri tanıtmaya geldi. Bölgemize gelen turistler bu köyleri ziyaret edince adeta zamana yolculuk edip köy hayatını tanıyacak." diye konuştu.

Kılıçbey, yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalarda sona geldiklerini, projeyi benimseyen köylülerin de alternatif turizm kaynağı olması için projeye dört elle sarıldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylüler, evlerinin bahçesinde yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak. Köy evini ziyaret edenler de evin bahçesinde tarihe yolculuk edecek, Kars'ta geçmiş dönemlerde insanların nasıl tarım ve hayvancılık yaptığını görecek, o dönemleri bahçelerde bulunan asırlık aletlerle tanıyacak. Avrupa'da benzeri projelerle köyler turizme kazandırılmış. Eğer başarı sağlarsak Türkiye'nin yeni turizm potansiyeli, Kars'ın köyleri olacak. Biz aynı zamanda konaklama için yerler düşünüyoruz. Yani turistler buraya sadece günübirlik değil, uzun süreli olarak hem dinlenmeye hem gezmeye gelebilecek. Fakat turistlerin kalması için hazırlanan yerler otel tarzında değil. O yerler de köy evi modelinde ve yaşantısında olacak."

Kılıçbey, projenin kısa süreli değerlendirilmediğini, uzun vadeli ve sürdürülebilir proje olduğunu dile getirdi.

"Herkes benzer uygulamalar yapmaya başladı"

Proje kapsamında evinin bahçesi asırlık tarım ve hayvancılık aletleriyle donatılan köylülerden Celal Kılıç ise evini görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini vurguladı.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Köyümüze turistler gelsin diye bu evi yaptık. Sonra bazıları 'olur mu, olmaz mı' diye söylenmeye başladı. Fakat ortaya bu tablo çıkınca şimdi herkes benzer uygulamalar yapmaya başladı. Bundan sonra buraları daha da geliştireceğiz. Eski tarım aletleri var, yeni nesiller görsün, onları tanısın, kimse bu aletleri tanımıyor. Eskiden tarımın hangi aletlerle ve nasıl yapıldığını herkesin görmesi bilmesi lazım. Yolun başındayken herkesin dikkatini çekmeyi başardıysak, turistlerin de dikkatini çekeceğimize inanıyoruz."

Proje çerçevesinde Koşapınar'daki evini yenileyen ve bahçesini düzenleyen köylülerden Zeki Oktay Kılıç da eski evlerle geçmişi geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.