Son Dakika Haberleri: Çiftlik Yangını 5 Saatte Söndürüldü

Çiftlik Yangını 5 Saatte Söndürüldü

1 saat önce

Adıyaman'da bir çiftlikte başlayan ve büyük maddi hasara neden olan yangın 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürülebildi.

Çiftlik Yangını 5 Saatte Söndürüldü, System.String[]
Adıyaman'da bir çiftlikte başlayan ve büyük maddi hasara neden olan yangın 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürülebildi.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Bözhöyük Köyü yakınlarındaki Sahattin İkier'e ait büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri ve çalışanlar çiftlik içerisindeki 100 adet büyük baş hayvanı yangında zarar görmeden tahliye etti.

Yaklaşık bin metrekare kapalı alana sahip çiftlik içerisindeki yangına 6 itfaiye aracı, 2 iş makinesiyle müdahale etti.

Yaklaşık 5 saat süren yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 250 ton saman, 100 ton yonca, 60 ton süt yemi yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:45 Kaynak: İHA

İtfaiye, Adıyaman, 3. Sayfa
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