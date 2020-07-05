Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter ve 4 arazöz de katıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

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