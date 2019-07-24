Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu
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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 Kaynak: DHA
BURSA'nın Yenişehir
ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 bin saman balyası kül oldu.
Yangın, Bursa
'nın Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı
Mahallesinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftliğin samanlığında başlayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çiftlik
sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin yakındaki ahırlara sıçrama endişesi yaşandı. Bunun üzerine ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 bin saman balyasının kül olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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