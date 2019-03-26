Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank'a Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Aralarında Bir Numaralı Firari Şüpheli...

Çiftlikbank'a Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Aralarında Bir Numaralı Firari Şüpheli...

23 dakika önce

Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Çiftlikbank'a Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Aralarında Bir Numaralı Firari Şüpheli..., System.String[]
Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüphelinin ise 13'er yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

Aydın, Çiftlik Bank, 3. Sayfa
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