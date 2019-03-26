Çiftlikbank'a Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Aralarında Bir Numaralı Firari Şüpheli...

Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüphelinin ise 13'er yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

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