ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar - Son Dakika

ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar

28.03.2021 08:10
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı!

Binlerce kişinin mağdur olduğu, milyonlarca liralık dolandırıcılığın yapıldığı ÇiftlikBank soruşturmasında bu kez fırsatçılar ortaya çıktı. "Mağdurum, dolandırıldım" diye başvuran 750 kişinin yatırdıkları paraları geri aldığı bir kısmının da yatırdıkları paradan kar elde ederek daha fazlasını aldığı belirlendi.

Sanal ortamda çiftlik kurarak topladığı yatırımcıları gerçek hayatta hayvan sahibi olacakları vaadiyle kandıran ÇiftlikBank organizasyonuyla ilgili soruşturma sürüyor. Son dönemde yaklaşık 1300 kişi daha mağdur edildiklerini belirterek savcılığa başvurdu. Savcılık yapılan başvurular için önce bilirkişi incelemesine gönderdi.

ÇiftlikBank organizasyonunda paraların transferi için kullanılan 'Papara' adlı sistem üzerinde yapılan incelemede başvuranlardan 557 kişinin yatırdıkları paraları geri alamadıkları veya çok azını geri alabildikleri tespit edildi.

DOSYALARI AYRILDI

750 kişinin ise yatırdıkları paraları geri aldığı bir kısmının da yatırdıkları paradan kar elde ederek daha fazlasını aldığı belirlendi. Bu kişilerin herhangi bir zararı tespit edilemediği için dosyaları ayrıldı. Hürriyet'in haberine göre ÇiftlikBank sisteminde yaklaşık 700 milyon lira katılımcılara geri dağıtılmış, sistemin ilk halkasına dahil olan ve koyduğu parayı çok yüksek kârla geri alanları görenler de sisteme dahil olmaya devam etmişti.

557 YENİ MAĞDUR

Zararı tespit edilen 557 kişi ise 'mağdur' ve 'müşteki' kabul edilerek yeni iddianame hazırlandı. İddianamede ÇiftlikBank'ın kurucusu ve organizatörü Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu yönetici konumundaki 17 kişinin 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak'tan '557 kez' daha cezalandırılması istendi. Savcı sanıklar için 5 bin 570'er yıl hapis ceza talep etti. İlk davanın görüldüğü mahkemeye gönderilen iddianame kabul edilirse davalar birleşecek ve son istenen cezalar da ilk iddianamede istenen cezalara eklenecek.

CEZA ÇOK AMA 'TOSUN' YOK

48 sanığın yer aldığı iddianamede ÇiftlikBank'ın kurucusu, 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın da bulunduğu örgüt yöneticileri hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti. Davada tutuklu kimse kalmadı. Bazen Brezilya'da bazen Uruguay'da olduğu söyleyen ve kırmızı bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranan Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın ise halen firari.

NASIL DOLANDIRDI?

Sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenen ÇiftlikBank'ta, oyuncular dijital ödeme sistemlerini kullanıp farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alıyordu. Yatırımcılar, yem ve depo masrafı da yapıyordu. Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu. Sisteme ilk girenlere yüzde 100'e yakın kar dağıtıldı. Bunu gören çok sayıda yatırımcı da akın etti. Ancak bir süre sonra Mehmet Aydın ve ortakları, dolandırdıkları paralarla sırra kadem bastı. Dava dosyasına göre sisteme 132 bin 222 kişi katılarak 'yatırım' yaptı. Sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden soruşturmaların başladığı 2018'in Mart ayına kadar toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplandı. Katılımcılara bu süreçte 687 milyon 838 bin lira geri ödeme yapıldı. 128 milyon lira ise şirkete sermaye olarak aktarıldı. Sistem katılımcılara bu süreçte 2 milyar 971 bin lira ödeme yapılmasını öngörüyordu.

ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! 'Mağdurum, dolandırıldım' deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar

ÇALINTI PARAYLA LÜKS HAYAT

Kimi zaman eski eşi Sıla Aydın'la yatlarda, kimi zaman pahalı otomobillerde görüntülenen 'Tosun' dolandırdığı paralarla süper lüks bir hayat yaşıyor.

ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! Mağdurum, dolandırıldım deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar

Dolandırıcılık, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! 'Mağdurum, dolandırıldım' deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar - Son Dakika
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