Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank İddianamesi Hazırlandı (1)

Çiftlikbank İddianamesi Hazırlandı (1)

2 saat önce

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı.

Çiftlikbank İddianamesi Hazırlandı (1), System.String[]
Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı. 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23 kişinin "örgüt üyesi" ve 7 kişinin de "örgüte yardım" eden konumunda olduğu

belirtildi. İddianamede, 18 kişi hakkında 1 kez "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme", 3 bin 762 kez "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianemede diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Yine Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği de iddianamede belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı İstismar Sanığı Öğretmenin Cezası 114 Yıl Düştü Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:27:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank İddianamesi Hazırlandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]