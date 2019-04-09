Çiftlikbank İddianamesi Kabul Edildi
1 saat önce
Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlikbank iddianamesi kabul edilerek duruşma günü verildi.
Kurucusu Mehmet Aydın
'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlikbank
iddianamesi kabul edilerek duruşma günü verildi. İstanbul
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlikbank iddianamesini kabul ederek duruşma günü verdi. Mahkeme ilk duruşmanın 10 Mayıs
Cuma günü yapılmasına karar verdi. 13 Mayıs Pazartesi günü yeniden başlayacak olan duruşmalar, 17 Mayıs Cuma gününe kadar kesintisiz sürecek.
İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ
30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:40 Kaynak: DHA
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