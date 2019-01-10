Çiftlikbank'ın Sosyal Medya Sorumlusu Yakalandı
1 saat önce
Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHAÇiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.
Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA Çiftlikbank
soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy
'de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamada, "Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi.
Görüntü Dökümü:
------------------
-Olaya ilişkin arşiv görüntüleri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:14 Kaynak: DHA
Çiftlik Bank'ın Sosyal Medya Sorumlusu, Saklandığı Evde Yakalandı
Ünlü Şarkıcı Hadise, Takipçilerine Yazı Yaşattı!
Rusya Dolara Müdahale Etti! Tarihin En Düşük Seviyesi Görüldü
Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir