Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank'ın Sosyal Medya Sorumlusu Yakalandı

Çiftlikbank'ın Sosyal Medya Sorumlusu Yakalandı

1 saat önce

Yüksel KOÇ İSTANBUL DHAÇiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.

Yüksel KOÇ İSTANBUL DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy'de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır. denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Çekmeköy, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank, Güncel
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