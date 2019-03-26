Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank Soruşturmasında Flaş Gelişme

Çiftlikbank Soruşturmasında Flaş Gelişme

7 dakika önce

Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Çiftlikbank Soruşturmasında Flaş Gelişme, System.String[]
Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüphelinin ise 13'er yıla kadar hapsi istendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Aydın, Çiftlik Bank, Güncel
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