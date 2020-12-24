Çiftlikköy Belediyesi, su kullanımına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son dönemde Yalova'da yaşanan su sıkıntısına karşı alınabilecek tedbirler konusunda esnaflara bilgilendirmelerde bulunuyor.

Yalova'ya şebeke suyu temin eden Gökçe Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle ilgili olarak hazırlanan Acil Durum Eylem Planı kapsamında Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

Yalova'da yaşanan su sıkıntısına karşı alınabilecek tedbirler konusunda esnaflara bilgilendirmelerde bulunan ekipler, esnafları dükkan önlerinin temizliğinde suyu dikkatli kullanmaları, araç yıkama yerlerini şebeke suyu yerine kuyu suyu kullanmaları konusunda uyardı.

İlçe genelinde park ve bahçe sulamalarında tasarrufa gittiklerini belirten Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, su sıkıntısına karşı belediyelerin de üzerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Silpagar, "Belediye olarak park ve bahçe sulamaları konusunda, yol yıkamalarında gerektiği gibi tasarruflu kullanıma geçiyoruz. " dedi.

Silpagar, Yalova Tarımsal Kuraklık İl Yönetimi ve Kriz Merkezi Komisyonu Acil Durum Eylem Planı'nda belirtildiği gibi, son yıllarda ülkeyi de tehdit eden kuraklık riskine karşı hayatın her alanında suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.