Çiftlikköy Belediyesinden her sınıfa bir futbol topu - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye, seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilçedeki her sınıfa bir futbol topu hediye etti.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını sürecinde verdiği sözü yerine getirdi.

Yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda her sınıfa bir futbol topu hediye edeceğini daha önce açıklayan Silpagar, ilçedeki tüm okullara futbol topu gönderdi.

Çiftlikköy Giyim Sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı İlkokulunda düzenlenen törende, ilçe genelindeki 289 dersliğe Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir tarafından futbol topları dağıtıldı.

Sosyal mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilen törende konuşan Silpagar, göreve geldikleri günden itibaren gençler ve öğrencilere yönelik projeler ürettiklerini ifade etti.

Her zaman gençlerin destekçileri olacakları sözünü verdiklerini belirten Silpagar, "Bugün okulların açılması sevincini hep birlikte yaşadık. Çiftlikköy'ümüzün modern bir şehir olması, gerek sosyal gerekse spor anlamında gerekli katkıyı vermek adına için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve Çiftlikköy'deki öğrencilerimize bir sözümüz vardı ve bizler bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede pandemi sonlanır, daha rahat ve huzur dolu bir ortamda öğrencilerimiz sınıfları doldururlar." diye konuştu.