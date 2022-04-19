Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sahil Mahallesi Okul Sokak'taki bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, alevlere müdahale etti.

Bu sırada bir itfaiye eri, dumandan etkilenen kişiyi sırtına alıp dışarı çıkardı. Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.