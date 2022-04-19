Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

19.04.2022 16:19
Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sahil Mahallesi Okul Sokak'taki bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, alevlere müdahale etti.

Bu sırada bir itfaiye eri, dumandan etkilenen kişiyi sırtına alıp dışarı çıkardı. Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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