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Çiftlikköy'de fuhuş operasyonu

6 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde fuhuş yapıldığı iddia edilen iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Çiftlikköy'de fuhuş operasyonu, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde fuhuş yapıldığı iddia edilen iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çiftlikköy Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Araştırma ve takipler sonucunda bu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, üç kadın çalışan ile iki erkek müşteriyi yakaladı. Polis merkezinde ifadeleri alınan bu kişiler salıverildi.

Daha sonra gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi S.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiftlikköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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