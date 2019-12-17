Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti - Son Dakika

Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti

6 saat önce

Yalova Üniversitesi (YAÜ) öğrencileri ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, Çiftlikköy ilçesinde fidan dikti.

Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti, System.String[]

Yalova Üniversitesi (YAÜ) öğrencileri ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, Çiftlikköy ilçesinde fidan dikti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Gönüllülük Projesi" kapsamında YAÜ Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü öğrencileri ile Gençlik Merkezinden gönüllü gençler, İlyasköy'de fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikimine, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Osman Halis Özen, Çiftlikköy İlçe Müdürü Şefik Arıca, İl Genel Meclisi Üyesi Resul Çiftçi ve Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı da katıldı.

Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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