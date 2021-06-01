Çiftlikköy'de "Hayat Boyu Öğrenme" sergisi açıldı - Son Dakika

Çiftlikköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir tarafından açılışı yapılan sergide, el sanatları, giyim teknolojileri, çini ve mefruşat kurslarındaki el işi çalışmalar beğeniye sunuldu.

Çiftlikköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Yayla, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayatın birçok alanda durma noktasına geldiğini belirtti.

Yayla, "Ancak bizler çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Kursiyerlerimiz büyük bir özveriyle 1 Ekim 2020'den itibaren yüzlerce çalışmaya imza attılar. Bugün burada bunun meyvesini aldığımızı görüyorum. Gerek el sanatları, giyim teknolojileri, çini ve mefruşat alanında çok kıymetli çalışmalar ortaya çıktı. Bu serüvende bizlerin sürekli yanında olan ve desteklerini her zaman hissettiğimiz Çiftlikköy Belediye Başkanı Sayın Ali Murat Silpagar'a da katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Sergimizi 1-7 Haziran arasında vatandaşlarımız gelip gezebilirler." diye konuştu.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Silpagar ise, Çiftlikköy'de sosyal belediyeciliği en ileri seviyeye götürmek ve vatandaşları bu tür kurslara teşvik etmek amacıyla Çiftlikköy Halk Eğitim Merkezi ile sürekli temasta olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu anlamda gerekli destekleri kendilerine vermek adına elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Burada yüzlerce el emeği göz nuru eserler görüyorum. İlçemizde bu kadar fazla yetenekli ve çalışkan insan olması bizleri onurlandırıyor. Eserlerde emeği geçen her bir kursiyere teşekkür ediyorum çalışmalarında başarılar diliyorum."