Çiftlikköy'de kamyonet yolcu minibüsüne çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kadir Özdemir yönetimindeki 16 LSB 73 plakalı kamyonet, Yalova- İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Osman Çampınar'ın kullandığı 77 AF 143 plakalı minibüse yol kenarına yanaştığı sırada çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek devrilen minibüsteki 5 kişi ile kamyonette bulunan bir yolcu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.