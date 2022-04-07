Çiftlikköy'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftlikköy'de kedi kurtarma operasyonu

07.04.2022 10:29
Çiftlikköy'de kedi kurtarma operasyonu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbarla Çiftlik Mahallesi Okul Sokak'a giden Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiyenin çalışmasıyla kedinin patisi parmaklıklardan çıkarıldı.

Ekipler ardından kediyi Çiftlikköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. - YALOVA

Çiftlikköy'de kedi kurtarma operasyonu

YORUMLAR
500
Yalova'da demir parmaklığa sıkışan kirpi kurtarıldı Yalova'da demir parmaklığa sıkışan kirpi kurtarıldı

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlikköy'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
09:35 Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftlikköy'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement