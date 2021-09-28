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Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

28.09.2021 15:27
Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından stadyumun yenilenmesi ve spor salonu yapımı için çalışma başlatıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından stadyumun yenilenmesi ve spor salonu yapımı için çalışma başlatıldı.

Proje çalışmalarını teknik ekip ve birim amirleriyle inceleyen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yaptığı açıklamada, ilçe gençlerinin daha modern bir tesiste spor faaliyetlerini gerçekleştirmesi adına çalışmaları hızla sürdürdüklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteklediği projenin bir an evvel tamamlanması için ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan Silpagar, şu bilgileri paylaştı:

"Seçim vaatlerimiz arasında bulunan ilçe stadyumunun yenilenmesi ve spor salonunun yapılması projesinin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini ve mümkün olduğu kadar hızlı ilerleyeceğinin sözünü vermek istiyorum. 805 kişi kapasiteli ve tüm spor dallarının kullanımına uygun spor salonumuzun temeli atıldı. 47,5 dönüm arazide 4 bin 536 metrekarelik bu tesiste 20 VIP tribünü, 20 kişilik basın tribünü ve engelli oturma alanları, bir adet 80 metrekare, iki adet 50 metrekarelik çok amaçlı stüdyo ve minder sporlarına uygun spor salonları, 150 kişilik konferans salonu, 60 metrekarelik toplantı odası, 3 adet 35'er metrekarelik çok amaçlı atölye, 2 adet sporcular için konaklama odası, spor salonları ve kapalı sahaya hizmet verecek 4 sporcu soyunma odası, 2 hakem, 3 antrenör odası, revir ve doping kontrol odası, bay ve bayan mescitler ile teknik alanlar yer alacak. Bir yandan da ilçe stadyumu yenileme projemizle tribün kapasitemizi 2 bin 500 kişiye çıkarırken, stadın zeminini yenileyerek, yönünü kuzey ve güney doğrultusuna çevirerek alanın maksimum kullanımını sağlamış olacağız."

Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor
Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor
Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor
Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor
Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika
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