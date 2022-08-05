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İlçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir marketin rafında yılan olduğunu fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da market rafında bulunan yılan doğaya bırakıldı - Son Dakika

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