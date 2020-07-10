Çiftlikköy ve Gaziosmanpaşa arasında "kardeş belediye" görüşmesi - Son Dakika

Çiftlikköy ile İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında "Kardeş belediye" protokolü için ön görüşme yapıldı.

Çiftlikköy sahilindeki Engelsiz Kafede düzenlenen görüşmeye Kaymakam Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.

Silpagar, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile kardeş belediye olmanın Çiftlikköy için çok güzel gelişmeler sağlayacağını ifade etti.

Silpagar, "Ortak projelere imza atıp odak ve sosyal belediyecilik anlamında birlikteliğimiz ile daha güçlü belediyeciliği vatandaşlarımıza yansıtacağız. Bu anlamda kardeş belediyeciliğin temellerini inşallah hep birlikte atacağız." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta ise Çiftlikköy'ün bir sahil kenti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başkanımız AK Parti belediyeciliğini en güzel şekilde ilçeye yansıtmış. Ufku açık ve gönlünde vatandaş aşkı olan Başkan Ali Murat Silpagar'ı gerçekleştirdiği hizmetlerden ötürü tebrik ediyorum. Bizler Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak Çiftlikköy Belediyesi ile kardeş belediye olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Çiftlikköy Belediyesinin her türlü projesinde yanında olmaya gayret göstereceğiz."