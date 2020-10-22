Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediyesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediyesi arasında protokol imzalandı

22.10.2020 17:21
Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediyesi arasında protokol imzalandı, System.String[]

Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediyeleri arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediyeleri arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediye Meclislerinin aldığı karar doğrultusunda hazırlanan protokol, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ile Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem tarafından imzalandı.

Çiftlikköy Belediye Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Silpagar, bundan sonra Kadınhanı Belediyesi ile güzel çalışmalara imza atılacağını söyledi.

Silpagar, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, iki belediye arasında ilişkilerin geliştirilmesi, deneyim ve bilgi alışverişi ile yardımlaşmanın sağlanması amacıyla işbirliği gerçekleştirilmesinde fayda görülmektedir. Hazırlanan protokol ile Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediyesi resmen kardeş belediye olmuştur. Ortak projelere imza atıp, odak ve sosyal belediyecilik anlamında birlikteliğimiz ile daha güçlü belediyeciliği vatandaşlarımıza yansıtacağız. Bu anlamda kardeş belediyeciliğin temellerini inşallah hep birlikte atacağız." diye konuştu.

Kadınhanı Belediye Başkanı Badem ise, Çiftlikköy'ün bir sahil kenti olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Çiftlikköy Belediyesi ile kardeş belediye olmak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Vatandaş ve hizmet odaklı gerçekleştirilen hizmetleri Çiftlikköy'de gezdik ve gördük. İlçedeki değerli projelerin gerçekleştirildiğine şahitlik ettik. Çiftlikköy Belediyesi ile birlikte birçok ortak noktamız var. AK Parti belediyeciliği en güzel şekilde ilçeye yansıtılmış. Özellikle vizyoner ve gönlünde vatandaş aşkı olan Çiftlikköy'ün modern bir ilçe haline gelmesi adına büyük emekler harcayan değerli Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ı da tebrik ediyorum. Bizler Kadınhanı Belediyesi olarak Çiftlikköy Belediyesi ile kardeş belediye olmanın mutluluğunu yaşayacağız."

İmza törenin ardından belediye başkanları, ilçedeki yatırımları yerinde inceleyip istişareler bulundu.

Ziyarette, AK Parti Kadınhanı Belediye Meclis Üyesi Bekir Öztürk de hazır bulundu.

Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy, Kadınhanı, Protokol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftlikköy ve Kadınhanı Belediyesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

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