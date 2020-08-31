Çiftlikönü Mahallesi'ne bambaşka görüntü - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi uzun yıllar boyunca el değmemiş mahallelerde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yavuz, Karadeniz, Çınarlı, Barbaros ve Kumbağ'ın ardından Çiftlikönü Mahallesi'nde de kullanılmaz durumdaki cadde ve sokaklar sil baştan yenileniyor.

Yıllar boyu ilgi bekleyen mahallelerden biri olan yeni adıyla Çiftlikönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalar ile caddelerin üstlerinden geçen ve tehlike arz eden elektrik iletişim kablo hatları yer altına alınarak kötü görüntü ve tehlike riski ortadan kaldırılmış oldu.

Caddeler sil baştan asfaltlandı

Kabloların yer altına alındığı caddeler, tüm eski zemin tamamen kaldırılarak yeniden asfalta kaplandı. Tüm kaldırımlar sökülerek sil baştan yapıldı. İhtiyaç duyulan sokaklarda kilit taş yenileme ve onarım çalışmaları yerine getirildi. Asfalt serimi tamamlanan caddelerde yol çizgileri de çizilerek çalışmalar bitme noktasına getirildi.

Tüm çalışmaları anbean yerinden takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmalar süresince Çiftlikönü Mahallesi esnafı ve mahalle sakinleri ile fikir alışverişi içinde bulundu.

"Sadece yol değil büyük yatırımlar da geliyor"

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Çiftlikönü Mahallemiz, tıpkı Yavuz Mahallesi gibi uzun yıllar tek çivi dahi çakılmamış, hiçbir hizmetten faydalanamamış mahallelerimizden biriydi. Hummalı bir çalışmayla bozulan ve hemşehrilerimizin güvenliğini de tehdit etmeye başlayan caddelerimizi sil baştan yeniledik. Kabloları ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yer altına aldık. Çalışmalarımız bitme noktasına geldi, küçük rötuşlarla mahallemizi hak ettiği görünüme kavuşturmuş olacağız. Sadece yol değil. Bu mahallede çok ciddi yatırımları da hayata geçiriyoruz. Mahalle konağı ve çok amaçlı spor tesisi ve Tekirdağ ile ilgili hatıra eşyalarının üretilip satılacağı Tekirdağ Hatırası projesi gibi birçok proje Çiftlikönü Mahallemizde kısa süre içinde hizmete girecek. Birkaç ay önce çocuklarımızın ve mahalle sakinlerimizin istifadesine kazandırdığımız Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı da hemşehrilerimizin takdirini kazandı. Süleymanpaşa'da el değmemiş mahallemiz kalmayana kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ