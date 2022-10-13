İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çiftlikte yüklü miktarda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya haber! Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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