Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu

11.06.2022 09:49

- Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu Denizli'de çalıştığı çiftliğe hayvanları sağmak için giden işçi arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

- Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de çalıştığı çiftliğe hayvanları sağmak için giden işçi arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın elektrik çarpması ya da büyükbaş hayvanın vurması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde çiftliğe giden Ahmet Güler (48), büyükbaş hayvanları sağmaya başladı. Aradan geçen süre zarfından kendisinden haber alamayan iş arkadaşları, Güler'in yanına gittiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden işçinin elektrik çarpması ya da büyükbaş hayvanın vurması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu
Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu
Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu
Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu
YORUMLAR
500
Belediye işçisi ağaçta asılı halde bulundu Belediye işçisi ağaçta asılı halde bulundu Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement