Çiftlikte çıkan yangında 12 ton saman balyası küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çiftlikte çıkan yangında 12 ton saman balyası küle döndü - Son Dakika

Çiftlikte çıkan yangında 12 ton saman balyası küle döndü

29 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hayvan çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangında yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.

Çiftlikte çıkan yangında 12 ton saman balyası küle döndü, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hayvan çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangında yaklaşık 12 ton saman balyası yandı.


Olay, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Öter isimli bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinin samanlık kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, samanlığı sardı. Olay yerine çağrılan iş makinelerinin yardımıyla alevler kontrol altına alınarak kısa süre sonra söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken yaklaşık 12 ton ağırlığındaki 4 bin saman balyası küle döndü. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:27 Kaynak: İHA
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