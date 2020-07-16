Çiftlikte çıkan yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi, 800 balya saman zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Körez Mahallesi'nde Zeynep Acar'a ait çiftlikte bitişik halde bulunan 3 ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin saman depolarına sıçraması sonucu yangın büyüdü.

Saman depolarındaki 9 büyük mutfak tüpü ile 2 piknik tüpü zamanında yapılan müdahale sonucu patlamadan çıkarıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi, 800 balya saman zarar gördü.

Körez Mahallesi girişinde başlayan yangın anı başka bir çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.