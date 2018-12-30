Çiftlikte Çıkan Yangında 50 Tavuk Telef Oldu
22 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevler arasında kalan 50 tavuk telef oldu.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevler arasında kalan 50 tavuk telef oldu.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsa Ç. isimli vatandaşa ait tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sürülen söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde 50 tavuğun telef olduğu belirlenirken, yangının ise elektrik kontağından kaynaklandığı anlaşıldı. Jandarma
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:07 Kaynak: İHA
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