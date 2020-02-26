Çiftlikte kalaşnikof tüfekler ile hücum yelekleri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftlikte kalaşnikof tüfekler ile hücum yelekleri ele geçirildi - Son Dakika

Çiftlikte kalaşnikof tüfekler ile hücum yelekleri ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof tüfek, 2 hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

Çiftlikte kalaşnikof tüfekler ile hücum yelekleri ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof tüfek, 2 hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarısakal Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kalaşnikof tüfek bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. H.A.'ya ait çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda 2 kalaşnikof ve bu silahlara ait 3'ü dolu, 6 şarjör ve 83 mermi, iki hücum yeleği, iki balistik yelek ile bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Ekipler detaylı yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 kilogram sentetik madde buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın oğlunun, intihar etmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı: Babacığım seni çok seviyorum
Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:15:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftlikte kalaşnikof tüfekler ile hücum yelekleri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]