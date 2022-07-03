ÇİFTLİKTE KORKUTAN YANGIN; 2 AHIR KÜL OLDU, SOKAK HAYVANLARI ÖLDÜ

Bursa'da, bir çiftlikte çıkan yangında 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek isteyen Suriye uyruklu Badarettin Baki Zidan'ın (48) dumandan etkilendiği yangında, 2 sokak kedisi ile 1 sokak köpeği ise öldü. Yangın, dronla havadan görüntülendi.

Yangın saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Erdoğan Cadde üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. A.A.'ya ait çiftlikte henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çalılık ve otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çiftliğin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yangının büyüme ihtimaline karşı, çiftliğin etrafında park halinde bulunan araçları kaldırırken, itfaiye ekipleri alevleri müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangını söndürmek için müdahale eden Suriye uyruklu Badarettin Baki Zidan ise dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zidan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında alevlerin arasında mahsur kalan 2 sokak kedisi ile 1 sokak köpeği öldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.