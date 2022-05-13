Çiftlikte Sopalı Kavga! - Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm - Son Dakika
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Çiftlikte Sopalı Kavga! - Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm

13.05.2022 10:43

136.Bölüm Özeti: Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

136.Bölüm Özeti: Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.

#BirZamanlar Çukurova #atv

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Oyuncular : Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol(Hakan Gümüşoğlu), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş (Abdülkadir Keskin)

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

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Çukurova, Youtube, işçi, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Çiftlikte Sopalı Kavga! - Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm - Son Dakika


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