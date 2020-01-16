Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi - Son Dakika
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Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHABeykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Beykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. Yangın, Mahmut Şevket Paşa Köyü Riva Yolunda saat 01.15 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Riva yolundaki iki dönümlük büyükbaş çiftliğinde müştemilatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede müştemilatı sararken çiftlikteki yaklaşık on büyükbaş hayvan çobanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çiftliğin müştemilatında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de yangın yerinde incelemelerde bulundu. Yangında herhangi gibi can kaybı yada hayvan telefi olmazken çiftliğin müştemilatında hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi

İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
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