Çiftlikte yetiştirilen labrador cinsi köpekler ilgi görüyor - BURSA - Son Dakika

Çiftlikte yetiştirilen labrador cinsi köpekler ilgi görüyor - BURSA

Bursa'da bir otomotiv fabrikasında çalışırken 6 yıl önce çiftlik kuran Turgay Çalışkan'ın yetiştirdiği labrador cinsi köpekler ilgi görüyor.

Bursa'da bir otomotiv fabrikasında çalışırken 6 yıl önce çiftlik kuran Turgay Çalışkan'ın yetiştirdiği labrador cinsi köpekler ilgi görüyor.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

Yaklaşık 11 yıl önce hobi amacıyla labrador beslemeye başlayan 36 yaşındaki Çalışkan, 2014'te işinden ayrılıp çiftlik kurdu.

Polonya, Rusya ve Ukrayna'daki üreticilerden yavru temin eden Çalışkan'ın ürettiği köpekler, yurt içi ve dışındaki ırk yarışmalarında dereceler kazandı.

Turgay Çalışkan, AA muhabirine, fabrikadaki işini bırakıp labrador yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi.

Yurt dışından yavrular getirdiğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bir köpeğin yavrusunu alabilmek için 3,5 yıl bekledim. Yani iyi üretici oldukları için yurt dışından yavru almamız 3-3,5 yılı buluyor. Labrador, Türkiye'de en popüler ırklar arasında yer alıyor. Şu an bizden yavru temin etmek isteyenler önümüzdeki yılın başına kadar bekleyecek. Bu yılın tüm üretimlerinin sahibi belli. Şu an çiftliğimde yaklaşık 40 labrador var. Şecereli olarak üretim yapıyorum. Türkiye ve yurt dışında yapılan ırk yarışmalarında dereceler elde ettim."

Çalışkan, özellikle yurt dışında aile içinde en çok tercih edilen köpeğin labrador cinsi olduğunu dile getirdi.

Bu cinsin Türkiye'de yeni yeni ilgi görmeye başladığına değinen Çalışkan, "İnsanlarımız labradoru tanıdıkça bizler de daha kaliteli köpekler üretmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 400'ün üzerinde yavru yetiştirdim." dedi.

Çalışkan, yavruları özenle yetiştirdiklerini anlattı.

Profesyonel anlamda üretim yaptıklarını vurgulayan Çalışkan, "Müşterilerimiz arasında iş adamları ve ünlüler var. Yavrularımızın fiyatları 2 bin 500 lira ile 10 bin lira aralığında değişiyor. Yavruların anne ve babalarının yarışmalarda yaptığı dereceye göre fiyatlandırmalar değişiyor." diye konuştu.

Polonya, Ukrayna, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftlikte yetiştirilen labrador cinsi köpekler ilgi görüyor - BURSA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 04:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftlikte yetiştirilen labrador cinsi köpekler ilgi görüyor - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]