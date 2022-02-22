ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI - Son Dakika
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ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI

22.02.2022 17:33

BOLU'da, üretim çiftliğindeki sazanları yediği tespit edilen su samuru, kapanla yakalanarak doğaya bırakıldı.

BOLU'da, üretim çiftliğindeki sazanları yediği tespit edilen su samuru, kapanla yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bolu'da sazan yetiştirilen Bolu İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bir süredir anaç sazanların yer aldığı havuzda eksilmeler olduğunu gören yetkililer, tesisin çevresine kapan yerleştirdi. Avlanması yasak olan su samuru kapanla yakalandı. Su samuru, Su Ürünleri Mühendisi Çağatay Oktay ve görevliler eşliğinde yapılan incelemelerin ardından doğal yaşam alanına uygun bir ortam tespit edilerek, Aladağlar mevkiinde yaşamını sürdürebileceği, gıda sıkıntısı çekmeyeceği, uygun doğal yaşam ortamına bırakıldı. Aile olarak yaşadığı bilinen su samurunun diğer üyelerini de yakalamak için kapan çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI
ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI
ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI
ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI
ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI

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Tarım, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇİFTLİKTEKİ BALIKLARI YİYEN SU SAMURU, KAPANLA YAKALANIP DOĞAYA SALINDI - Son Dakika
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